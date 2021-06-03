Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Новосибирской области создана масштабная сеть пунктов вакцинопрофилактики от COVID-19 в медорганизациях и общественных места. Прививку можно сделать во всех взрослых поликлиниках, семи торговых центрах, зоопарке и аптеке — всего более 100 пунктов, сообщает министерство здравоохранения региона.

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По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, в настоящее время активно развиваются выездные формы вакцинации, есть возможность вакцинировать на предприятиях и торговых центрах.

На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошли уже более 319 тысяч новосибирцев, полный курс завершили более 241 тысячи человек.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирске завтра, 4 июня, на Центральном рынке начнёт работать постоянный пункт вакцинации от коронавируса.

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