Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM На сегодняшний день расследование по поводу происхождения коронавируса продолжается. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Расследование по поводу происхождения вируса идёт. Когда будет сформирована версия — тогда её и озвучат», — сказал Мурашко.

По его словам, сейчас говорить об этом «некорректно».