Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге растет по нескольким причинам — горожане и гости города пренебрегают правилами ношения СИЗ в общественных местах, не спешат прививаться. Также на суточную статистику влияет цикличность развития пандемии. Об этом 10 июня телеканалу «Санкт-Петербург» пояснил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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«Во-первых, мы видим, что на улицах и в общественном транспорте люди неохотно используют средства индивидуальной защиты, поэтому возможность свободной передачи вируса представлена благоприятная. Это один из основных факторов. Второе — цикличность развития пандемии. То, что мы наблюдаем сейчас, это очередной период активности процесса», — сказал глава комздрава.

Также Дмитрий Лисовец отметил, что в настоящий момент та прослойка, созданная в том числе за счет вакцинации, не позволяет рассчитывать на коллективный иммунитет.

Напомним, всего с начала пандемии в Петербурге было выявлено 448 138 случаев заражения COVID-19. Скончались 14 760 человек. Выздоровело 416 973 человека. Всего в Северной столице вакцинировано чуть более 734 тыс. человек., а в пацанах у Смольного привить от 1,2 млн горожан.

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