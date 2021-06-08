Москва, , 14:50 — REGNUM В России при включении прививки от COVID-19 в национальный календарь сохранится принцип добровольности, заявил 8 июня заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере это в данном законопроекте не регламентируется», — сказал Гриднев.

Он отметил, что на сегодняшний день прививки закупаются за счёт средств резервного фонда правительства и для обеспечения полного охвата населения необходимо урегулировать вопрос на уровне федерального закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Гриднев заявил, что, а России нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на переломе. Он подчеркнул, что этому способствовала в том числе и вакцинация.

Так, если на пике пандемии в России было развернуто 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то сегодня действует меньше 100 тыс. коек, из которых почти 25−30% составляет резервный коечный фонд.