Кемерово, , 07:26 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 июня, за прошедшие сутки выявлено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 67 случаев.

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«Кемерово — 26, Новокузнецк — 13, Юрга — восемь, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Калтан — три, Междуреченск — два, Мыски — два, Анжеро-Судженск — один, Березовский — один, Осинники — один, Гурьевский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 63 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 37 570 случаев заражения коронавирусом, 36 224 человека выздоровели, 741 пациент скончался.