Ставрополь, , 12:13 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 99 пациентов, переболевших COVID-19. Общее количество выздоровевших достигло 52 417 человек, сообщили 8 июня в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

За эти же сутки был подтвержден коронавирус еще у 55 жителей края. Общее число носителей опасной инфекции за все время пандемии составило 55 302 человека. По количеству заразившихся коронавирусом регион занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе и 18-е — среди субъектов России.

Не удалось спасти врачам за все время 1552 жителей Ставрополья. Из них шестеро скончались за прошедшие сутки.