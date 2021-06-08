Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на восемь случаев меньше, чем сутками ранее, сообщили 8 июня в федеральном оперштабе. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, снижение суточной статистики инфицированных наблюдается с начала текущей недели (7−13 июня).

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Вместе с тем, остаётся высокой смертность в стационарах среди больных COVID-19. За сутки в Петербурге скончалось 49 человек, что на девять летальных случая больше, чем в предыдущий день. Кроме того, такой показатель смертности не регистрировали с начала марта.

Всего за время пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 446 427 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 14 669 человек. Выздоровели 413 956 человек, в том числе за минувшие стуки выписаны по выздоровлению 1245 горожан.

Добавим, что за 7 июня в Петербурге обследовали на коронавирус 19 117 человек.

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