Москва, , 12:53 — REGNUM Советский и российский художник, народный художник СССР Александр Шилов опроверг сообщения о том, что его госпитализировали в больницу в Москве с COVID-19. Он заявил об этом 10 июня, его слова приводит РИА Новости.

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«Я на даче, так, чуть простыл, и все», — сказал Шилов.

При этом он подчеркнул, что у него нет коронавирусной инфекции.

Отметим, ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что художник Шилов госпитализирован в Москве с COVID-19.