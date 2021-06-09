Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 39 484. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлено 110 новых носителей.

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«77 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 6169 человек», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 37 778 человек. Скончались 927 пациентов, в том числе четверо за последние сутки. В стационарах на лечении остаётся 1390 больных, 95 из которых находится в отделении реанимации. Занятость коечного фонда достигла 88,4%.