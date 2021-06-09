Томск, , 13:28 — REGNUM В Томской области на данным на 9 июня первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 118,3 тыс. человек. Завершили вакцинацию почти 91 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Для формирования коллективного иммунитета доля вакцинированных старше 18 лет должна быть не менее 60%. На сегодня прививку от COVID-19 поставили более 23% жителей Томской области старше 18 лет», — отметио начальник департамента здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

По его словам, в область поступило дополнительно 4,1 тыс. доз вакцины «Спутник V», которые распределены в медорганизации Томска и Северска. Таким образом, всего регион получил около 133,5 тыс. доз вакцины, в том числе 780 «КовиВак».