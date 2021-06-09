Брянск, , 11:22 — REGNUM В Брянской области 9 июня подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие стуки. Общее количество носителей инфекции превысило 41 тысячу, свыше 40 тысяч человек справились с болезнью. Зарегистрировано три новых летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области зафиксировано 41 004 случая заболевания COVID-19. Выздоровел 40 041 человек, в том числе 65 пациентов выписаны после лечения за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 373 человека.

Лаборатории проверили за сутки 1771 тест, всего в регионе выполнено 579 528 исследований на коронавирус.