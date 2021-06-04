Москва, , 19:36 — REGNUM В апреле 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 13 378 человек в России. Такие данные приводит 4 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Сообщается, что ещё в 2195 случаях за апрель COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1145 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В апреле было зафиксировано 3605 таких случаев.

Напомним, в марте, согласно данным Росстата, COVID-19 был признан основной причиной смерти 15 003 человек, ещё 8712 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.

Таким образом, в апреле снизилась как смертность от COVID-19 в качестве от основной причины, так и совокупное количество смертей, связанных с коронавирусом.