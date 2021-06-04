Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 18:15 — REGNUM Пандемия коронавируса стала своего рода толчком к развитию перспективных видов производства, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
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Отметив, что человечество, столкнувшись с проблемой COVID-19, осознало «значение науки высоких технологий», Путин добавил:
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