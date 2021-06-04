Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Пандемия коронавируса стала своего рода толчком к развитию перспективных видов производства, заявил 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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Отметив, что человечество, столкнувшись с проблемой COVID-19, осознало «значение науки высоких технологий», Путин добавил:

«Пандемия, безусловно, подтолкнула высокотехнологичные и перспективные виды производства и то, что определяет и будет определять прогресс в ближайшее время, имею в виду искусственный интеллект, информационные технологии и так далее».

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