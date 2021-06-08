Элиста, , 10:35 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки обнаружили 16 носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 8 июня. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Госпитализация потребовалась для 168 ковид-пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 11 человек, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 443 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 964 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 20 292 носителя инфекции.

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