Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Семья Мякотных из Новосибирска обратилась в суд с иском к Министерству иностранных дел России. Новосибирцы требуют выплатить положенные им денежные средства в соответствии с положением «Об оказании социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

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Марина и Егор Мякотных вместе с дочерьми 2019 и 2017 года рождения в начале 2020 года улетели в Таиланд. Они планировали вернуться 12 апреля. Однако их рейс отменили из-за приостановки авиасообщения России и Таиланда на фоне распространения коронавируса.

В указанном выше положении говорилось, что заявление на получение социальной выплаты граждане России могли заполнить на сайте госуслуг. В течение 24 часов МИД РФ должен был рассмотреть его. Марина Мякотных отправила через госуслуги заявление о материальной выплате. Однако, как указано в иске, в течение 24 часов ответа от МИДа РФ не поступило, «в результате чего, её семья осталась в Таиланде без средств к существованию».

Также истец требует признать незаконным бездействие МИДа РФ, выразившееся в непринятии мер по оказанию помощи семье за время пребывания в Таиланде: с 12 апреля 2020 года по сей день.