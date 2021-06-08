Ульяновск, , 15:57 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество новых случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 91 и 83. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 8 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 56 604 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 83.

Победили болезнь 54 035 пациентов, из них выписан за последние сутки 91 человек. В целом доля выздоровевших в регионе составляет 95,46%.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 1440 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области пациентам, которые выписывают из стационаров, предлагают сделать прививку от COVID-19.