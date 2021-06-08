Новосибирск, , 09:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 8 июня, за минувшие сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 73 случая.

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«Скончались ещё пять пациентов: двое мужчин в возрасте 66 лет и женщины в возрасте 56, 73 и 78 лет. Всего в регионе умерли 1918 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».Всего на утро 8 июня в регионе зарегистрировано 43 986 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2786 детей; 39 795 пациентов выздоровели (+84 за сутки).