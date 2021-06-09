Черкесск, , 14:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с 1 июня — девять дней подряд — умирают от COVID-19 по два человека. Случаи летального исхода фиксируются ежедневно уже больше месяца. Общее количество умерших от опасной инфекции достигло в республике 153 человек. Такие данные привел 9 июня федеральный оперативный штаб.

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За прошедшие сутки также было зафиксировано две смерти от COVID-19. За этот же день прирост числа новых пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, составил 12 человек. Выписаны в связи с излечением 13 пациентов.

Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 20 559 человек, вылечились из них — 20 214 человек. В больницах находятся на лечении 109 пациентов с коронавирусом. Остальные лечатся амбулаторно под контролем медиков.