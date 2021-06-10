Улан-Удэ, , 06:52 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 39 614. Об этом утром 10 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 21 139 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли шесть пациентов с COVID-19 (всего умерли 933 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1526 (+136) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3999 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 37 934 (+156) человека.

В реанимации остаются 106 пациентов в тяжёлом состоянии (59 — старше 65 лет). В том числе 58 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (36 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 93,6% — из 1631 перепрофилированной койки заняты 1526.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ, а также в районах со сложной эпидемиологической обстановкой приостановят работу детские лагеря дневного пребывания.

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