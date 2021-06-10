Москва, , 11:25 — REGNUM Работников заведений общественного питания следует вакцинировать в первоочередном порядке. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий призвал бизнес обеспечить, чтобы все их сотрудники были вакцинированы. Особенно это касается заведений общественного питания. Этим организациям он предложил не только обеспечивать вакцинацию всех своих сотрудников, но и вывешивать объявления об этом в качестве рекламы.

По его мнению, эта работники кафе и ресторанов является одной из наиболее уязвимых. При этом такие работники не только угрожают заразить большое количество других людей, но и сами рискуют заразиться.

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