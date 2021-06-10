Новосибирск, , 05:33 — REGNUM В Новосибирске на территории центра волейбола «Локомотив — Арена» будет открыта фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Первая игра сборной России на чемпионате Европы по футболу УЕФА состоится 12 июня против команды Бельгии. Следующие два матча с участием сборной России будут транслироваться в прямом эфире для всех желающих в региональном центре волейбола «Локомотив — Арена». В зрительном зале будет расположен большой экран, чтобы все любители футбола могли насладиться играми сборной страны в дружной компании», — уточнили в областной администрации.

Первая трансляция запланирована на 16 июня-сборная России сыграет со сборной Финляндии. Для всех желающих посетить фан-зону вход будет организован по бесплатным билетам с указанием трибуны и посадочного места, которые можно будет получить на входе в «Локомотив — Арену».

Для соблюдения противоэпидемиологических мер новосибирцев просят приходить заранее, вход будет открыт за час до начала трансляции. В помещении необходимо соблюдать масочный режим.