Барнаул, , 09:24 — REGNUM Данный сценарий — о создании вакцины, гарантирующей иммунитет от любых мутаций коронавируса — можно назвать самым оптимистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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«Общеизвестно, что микроорганизмы, обладающие высокой изменчивостью, имеют уникальные свойства, позволяющие им преодолевать неблагоприятные условия внешней среды, в том числе защитные силы организма и эффекты химиопрепаратов. Поэтому сомнительно, что какая-то даже самая замечательная вакцина раз и навсегда оказалась бы актуальной для столь изменчивого вируса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вакцина от COVID-19 разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет защищать организм при любой мутации вируса известила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева.