Ульяновск, , 13:18 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превысило количество вновь подтверждённых случаев заражения, составив соответственно 97 и 84. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 10 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 56 773 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 84.

Выздоровели 54 220 пациентов, что превышает 95,5% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки победили болезнь 97 пациентов.

Отметим, что управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области с 26 сентября 2020 года по 7 июня 2021 года проведено более 900 мероприятий по соблюдению требований санитарного законодательства.

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