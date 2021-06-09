Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM Около 380 тысяч жителей Нижегородской области уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

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Таким образом, к настоящему времени коллективный иммунитет к коронавирусу в Нижегородской области достиг 32%.

ИА REGNUM напоминает, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прогнозировал, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у нижегородцев достигнет показателя в 60% уже к маю 2021 года.