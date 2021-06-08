Москва, , 10:17 — REGNUM В Госдуме готовы разобраться с ситуациями, когда работодатель увязывает национальный календарь прививок с несоблюдением трудового законодательства и увольняет за отказ вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

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"Если кто-то увязывает календарь с увольнением — разберемся, поправим. И людей защитим, и уберем эту угрозу — вот в чем наша задача», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Он подчеркнул, что «прививка — дело добровольное, никого заставлять не надо».

Госдума в первом чтении обсудит законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, что открывает государственное финансирование вакцинации.

Володин предложил обсудить законопроект в приоритетном порядке с участием представителем Минздрава и Роспотребнадзора.

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