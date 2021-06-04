Калуга, , 12:44 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 июня. Днём ранее, 3 июня, в регионе было зарегистрировано 50 случаев.

Коронавирус Фото: pixabay.com

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 872 человек, 1 236 человек находятся на лечении, 34 295 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 341 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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