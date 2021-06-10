Новосибирск, , 05:23 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день от коронавируса привито 25% жителей старше 60 лет — почти 160 тысяч человек. В том числе восемь человек в возрасте 100 лет и старше, сообщает региональное правительство.

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Так, накануне прививку вторым компонентом сделала 102-летняя Евдокия Башкова. Первый укол, три недели назад, она перенесла хорошо.

«Мы обе переболели очень сильно осенью. У меня было 75% поражения лёгких, у мамы — 50%. И мы решили, как только наступит момент, сразу будем вакцинироваться. Я обязательно советую всем это сделать. Все идите вакцинироваться! Будем тогда ходить без масок, общаться. Все время жить в строгости очень надоело. Хочется пожить спокойно, свободно», — отметила дочь Башковой Галина Ларкина.

Напомним, на территории региона работает почти 100 пунктов вакцинации, полный курс прошли более 250 тысяч человек.