Ростов-на-Дону, , 19:24 — REGNUM В Ростовской области из-за снижения числа пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, свернули ковидные койки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 июня.

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«Когда выстраивали систему здравоохранения на борьбу с коронавирусной инфекцией, коечный фонд для пациентов с этим заболеванием доходил до 3363 единиц. Сейчас в регионе развернута 1881 койка. Загруженность коечного фонда составляет менее 60%», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

В частности, коечный фонд ковидного стационара Ростовской областной клинической больницы сократили в два раза. Развёрнутыми остаются 100 коек.

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