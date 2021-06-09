Барнаул, , 08:12 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3298 человек, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 613 человек, +15 за последние сутки) и ОРВИ (30 536 человек, +43 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 149 (за последние сутки данные не изменились), из них 61 подключен к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2554 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (52 152 человека, +61 за последние сутки) новый вирус победили 46 927 человек (+36 за последние сутки).

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