Калуга, , 12:31 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 июня. Днём ранее, 4 июня, в регионе было зарегистрировано 48 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 923 человек, 1 237 человек находятся на лечении, 34 343 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 343 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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