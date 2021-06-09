Махачкала, , 10:49 — REGNUM Дагестану скорректировали план по охвату населения вакцинацией, увеличив долю лиц, подлежащих прививкам, почти вдвое. Об этом сообщил в ходе очередного заседания оперативного штаба заместитель председателя правительства РД Мурад Казиев.

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«Минздравом России скорректирован требуемый уровень вакцинации населения республики, который доведен с 780 тыс. человек до 1350 тыс. человек», — приводит слова вице-премьера пресс-служба главы Дагестана.

По словам Казиева, в регионе работают 86 стационарных прививочных пунктов, а также 47 мобильных бригад. Недостатка в вакцине нет. С начала прививочной кампании было получено 118 тыс. доз препарата против коронавируса, использована из них 101 тысяча.

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