Москва, , 14:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия, оказывая помощь другим странам в вакцинации от коронавируса, таким образом несет ответственность перед всем миром. Об этом российский лидер сказал сегодня, 12 июня, на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

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Путин напомнил, что Россия в кратчайшие сроки создала самую безопасную и эффективную вакцину против коронавируса «Спутник V». Это позволило обеспечить доступность вакцины как для российских граждан, так и оказать помощь другим государствам.

«И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — подчеркнул Владимир Путин.

Такое достижение свидетельствует о мощи российской научной школы. В период пандемии люди всего мира ждали спасения от коронавируса именно от ученых.

«И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», — сказал Владимир Путин.