Абакан, 4 июня 2021, 10:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 30 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в правительстве республики.
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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 5701 человека. Выздоровели 5238 человек, в том числе 15 — за последние сутки.
В стационарах проходят лечение 124 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». К аппаратам ИВЛ подключены десять человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Хакасии выявили 27 носителей коронавируса, выздоровел 41 человек
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