Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ откроют ковидный стационар на базе Детской республиканской клинической больницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, до 17 июня планируется завершить ремонт на 2 и 3 этажах здания.

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Отмечается, что корпус ремонтируется уже в течение года. В результате из-за затягивания сроков договор с подрядчиком был расторгнут, а завершением стройки занимаются новые бригады. После ремонта на двух верхних этажах корпуса будет развёрнуто 55 коек для больных COVID-19.

«Тот факт, что не завершен ремонт отделения реанимации и вентиляции на первом этаже, никак не помешает нам запустить объект под прием коронавирусных пациентов», — отметил главный врач медучреждения Анатолий Дмитриев.

Работы на первом этаже будут завершены после того, как корпус перестанет принимать пациентов. По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, все недочёты зафиксированы и будут выставлены прежнему подрядчику.