Йошкар-Ола, , 12:58 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 июня выявили 25 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 22 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 732 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 243 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 20 человек. 261 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 228 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 205 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 404 человека, из них у 402 — пневмония, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 26 пациентов, при этом госпитализированы 42 жителя Марий Эл.