Тюмень, , 16:21 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 июня коронавирусом заразился 37 148 человек, выздоровел 35 621 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 7 июня скончался 598 пациентов с COVID-19.