Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 107 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — максимальный за минувшие две недели, больше за последнее время было 21 мая 2021 года (108 человек). Всего в регионе подтверждено 89 993 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

Диагноз подтвердили за последние сутки жителям Екатеринбурга (38 человек), Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Североуральска и Тавдинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начали вакцинацию от коронавируса в зоопарке и парке Маяковского.

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