Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 16 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 июня.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 46 до 86 лет и четверо мужчин от 49 лет до 91 года. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 4529 ковид-пациентов.

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