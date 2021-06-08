Рязань, , 13:37 — REGNUM В Рязанской области 8 июня выявлено 47 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 ещё у трёх пациентов.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 29 662 жителей. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 12 233 человека. Справились с болезнью 28 154 рязанца, из них 45 человек врачи выписали за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три пациента. Таким образом, в регионе зарегистрировано 549 смертельных случаев COVID-19.