Тамбов, , 14:07 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 7 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Всего в регионе скончались 553 человека.

После выздоровления были выписаны 31 тыс. 477 пациентов, в том числе 52 человека — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 65 новых носителей коронавируса