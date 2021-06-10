Новосибирск, , 13:23 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 10 июня, за минувшие сутки выявлено 99 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 86 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 63 года и женщины в возрасте 79 лет, 82 года и 89 лет. Всего в регионе умерли 1928 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 80 человек, на ИВЛ — 11 пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 44 171 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2812 детей; 39 973 пациента выздоровели (+91 за сутки).

В Новосибирской области сделано 1 676 582 теста на коронавирус.