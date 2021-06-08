Йошкар-Ола, , 13:32 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 8 июня выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 20 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 685 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 203 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 19 человек. 258 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 224 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 197 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 371 человек, из них у 366 — пневмония, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 48 пациентов, при этом госпитализированы 52 жителя Марий Эл.