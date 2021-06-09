Белгород, , 16:06 — REGNUM Фармацевтические субстанции для изготовления препаратов от COVID-19 начнут выпускать в Белгороде. Производство запустят к сентябрю 2021 года, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе правительства региона.

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Лицензию на производство лекарственных средств получило ООО «Эдвансд Фарма». В год на территории промпредприятия, расположенного в Белгороде, будут производить 20 тонн фармацевтических субстанций, в том числе для изготовления препарата «Фавипиравир», который используется для лечения COVID-19. Процесс изготовления лекарственного средства будет практически полностью автоматизирован и проходить в стерильных условиях. По планам, производство запустят к сентябрю 2021 года.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Минпромторга и правительства Белгородской области.