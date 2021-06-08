Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве число выявленных заражений коронавирусной увеличилось за последние сутки на 3818 случаев. Об этом 8 июня сообщили в столичном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Показатель стал максимальным с 14 мая 2021 года. Накануне в Москве исследования подтвердили 3266 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Москве с начала пандемии выявили свыше 1 млн 205 тыс. случаев заражения коронавирусом.

За сутки в столице скончались от коронавирусной инфекции 62 человека.