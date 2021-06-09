Москва, , 14:15 — REGNUM Власти Москвы усилили в общественных местах контроль за ношением масок и перчаток, сообщил 9 июня глава главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

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Он пояснил, что в столице ухудшается эпидемиологическая ситуация и растёт число заболевших.

«В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», — сказал Данчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 4124 случая заражения коронавирусом. Это максимальное число с 16 января 2021 года. Всплеск в столице отразился и на общероссийской статистики — впервые с марта число выявленных заражений превысило 10 тысяч.