Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM В России выявлено уже 1068 случаев заражения «британским», «индийским» и «южноафриканским» штаммами коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

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По её словам, 70% выявленных случаев относятся к «британскому» штамму, 24% — к «индийскому», 6% — к «южноафриканскому».

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в России зафиксировано уже 5 099 182 случаев заражения коронавирусом, скончались 122 660 больных COVID-19, излечились и были выписаны 4 711 982 пациента с коронавирусом.