Москва, , 12:49 — REGNUM Заражение коронавирусом не прикатиться никогда: будут новые волны заболеваемости COVID-19. Поэтому нужно не паниковать, глядя на статистику, а научиться сосуществовать с SARS-CoV-2.Об этом в своём телеграм-канале написал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

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«Мы каждый день видим статистику по новым положительным тестам на коронавирус. 8−10 тыс случаев в день. (В 90% протекающих как ОРЗ, а то и бессимптомно). Всех это очень волнует и меня спрашивают СМИ: когда это сойдёт на нет, прекратиться? Отвечаю — никогда.

Услышите, что дружно говорят медики: новый коронавирус пришёл навсегда, он занял своё устойчивое место среди вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания. Как четыре предыдущих «старых» — известных с 60-х годов-человеческих коронавирусов, как вирусы гриппа, аденовирусов и «имя им — легион!».

Давайте мы с таким же упорством будем тестировать и на другие вирусы и публиковать ежедневно эти данные. И там будет идти счёт на десятки тысяч! Это кого-то пугает? В день у нас в стране по 2500 инфарктов, по 2000 новых случаев онкологии да и многое другое.

Надо принять факт, что какое-то количество людей ежедневно чем-то заболевает, в том числе и ковидом. Только в отличие от многих болезней КОВИД (и его тяжелое течение) можно предотвратить. Да — сегодня можно. Надо научиться сосуществовать с новым коронавирусом, как мы привыкли ко всему другому. Принять, что будут новые волны и быть к ним готовыми.

Вести здоровый образ жизни, двигаться, снижать вес, избавиться от вредных привычек, вакцинироваться‑ и не только от КОВИД, но и от пневмококка, столбняка, гриппа, гематита, вируса папилломы человека — (вызывающего рак!). Тогда мы снизим свои индивидуальные риски. Глядя на публикуемые цифры не бояться, а делать выводы!».

Как соощало ИА REGNUM, за 8 июня 2021 года в 84 регионах России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса. Из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни. Также известно, что за сутки зафиксировано 399 летальных исходов, полностью выздоровели 9 814 человек.