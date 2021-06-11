11 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 14:27 — REGNUM Заявление пресс-службы Госпогранслужбы Украины, согласно которому украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 июня в социальной сети Facebook.

Вакцина «Спутник V» в Аргентине Casarosada.gob.ar

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«М-да, что тут скажешь? Президент — юморист, один губернатор — боксёр, а другой — сутенер. Ну что тут можно сказать?» — пишет Tania K.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение украинских властей можно смело называть безумным. Люди убеждены, что политика на Украине зашла слишком далеко и местные власти попросту потеряли любые берега.

«Идиотизм уже на таком уровне, что становится страшно. Всё, приехали. В палату всех № 6», — считает Раиса Р.

Некоторые комментаторы предположили, что будет, если на Украину соберутся поехать представители Европы, которые уже успели привиться российской вакциной.

«Что, и немцев с норвежцами не пустят, которые по €2 тыс. платили, чтобы в Москве привиться? Хотя тенденция-то наоборот, люди бегут из Украины, а не туда», — заметила Lucy P.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей отмечают, что другие соседние с Россией республики, наоборот, очень хорошо относятся к вакцинации препаратом «Спутник V». Это позволяет странам быстрее налаживать экономическое взаимодействие, которое было затруднено во время пандемии коронавируса.

«Ну, никто другого и не ожидал от Украины. А вот, например, в Азербайджане или в Узбекистане призвали увеличить количество рейсов с Россией. И вообще, соседи должны жить дружно и ездить в гости друг к другу», — отметила Марина М.

Ряд пользователей указали на то, что украинскому народу пора начать что-то предпринимать, иначе местные власти попросту загонят всех людей в гроб. Другие посчитали, что лучшим решением станет стратегия выжидания.

«Ох, ну и требования на Украине. Особенно на фоне положения с прививками в собственной стране. Но что делать, если в стране сейчас такое правительство. Надо перетерпеть, если ничего другого сделать нельзя», — поделилась своим мнением Нина И.

Украинские врачи (сс) Mstyslav Chernov

Нашлись и те, кто напомнил украинским властям, что они с удовольствием принимают на своей территории российские полезные ресурсы, но вместе с тем так по-скотски относятся к простым людям.

«Как низко! Российский газ пускают, российский бензин пускают, а людей с российской вакциной — нет. Где могут уколоть, там и колют, шафки. Жаль, что Путин так благосклонен к властям на Украине», — написал Oleksii D.

Напомним, 10 июня пресс-служба Госпогранслужбы Украины опубликовала сообщение, согласно которому украинские власти отказываются пускать в страну иностранцев, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V».