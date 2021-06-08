Волгоград, , 16:53 — REGNUM В Волгоградской области 8 июня выявлено 86 новых носителей коронавируса, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 12 районах региона. От осложнений скончались девять пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 60 505 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 57 713 человек, из них 79 пациентов выписаны за прошедшие сутки. Продолжают лечение, в том числе в амбулаторных условиях, 1415 жителей.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1377 человек.