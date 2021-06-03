Екатеринбург, , 17:03 — REGNUM В Екатеринбургском зоопарке разместят мобильный пункт вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.

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Привиться смогут жители от 18 лет по субботам с 11:00 до 15:00 по местному времени. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

После вакцинации первым компонентом вакцины горожанам выдадут пригласительный билет на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребёнка. «Вакцинацию вторым компонентом можно будет без предварительной также пройти в поликлинике ЦГКБ №1», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском (Свердловская область) столкнулись с нехваткой вакцины от коронавируса. Впрочем, в область уже поступила новая партия вакцин.

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